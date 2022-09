Høyre større enn Ap og Sp til sammen i august

Det viser oppsummeringen Poll of polls har laget.

Arbeiderpartiet får sin dårligste gjennomsnittsmåling siden januar 2021. Partiet får 20,6 prosent, ned fra 21,3 i juli og 21,5 i juni.

Det er gjennomført åtte nasjonale partimålinger i august og juni, som normalt. I juli ble det bare gjort to. Det kan derfor være mer nærliggende å sammenligne august med juni enn med juli, opplyser Johan Giertsen, redaktør for nettstedet Poll of polls.

Høyre styrket seg

Senterpartiet får 6,4 prosent i august, ned fra 7,2 prosent i juni. Til sammen ville Ap og Sp ha fått 51 stortingsrepresentanter med dette som valgresultat (40 pluss 11 mandater). Det er mindre enn Høyre får alene, med 52 mandater.

Man må tilbake til vinteren 2018 for å finne bedre gjennomsnittsmålinger for Høyre. Partiet får 28,7 prosent og styrker seg dermed ytterligere fra forsommeren. I juni var snittet på 27,1 prosent.

Fremskrittspartiet ender på 13,8 prosent i august, ned fra 14,3 i juni.

Både SV og Rødt større enn Sp

Regjeringens budsjettpartner SV får 8,6 prosent, ned fra 9,1 i juni, og 15 stortingsrepresentanter. Det ville gitt de tre rødgrønne partiene 66 mandater, altså godt under grensen for flertall på 85.

Det er femte måned på rad at SV har bedre gjennomsnittsmålinger enn Senterpartiet. Også Rødt ligger nå over Sp, med 6,7 prosent – opp fra 6,0 prosent i juni.

Venstre ligger på 4,3 i gjennomsnitt (4,5 i juni), mens KrF og MDG fortsatt ligger under sperregrensen med 3,7 (3,2) og 3,6 prosent (3,5).

