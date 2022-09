655.000 nordmenn har søkt om nytt pass i år

Det skriver ABC Nyheter.

– I samme periode i 2019 før pandemien ble det mottatt 538.000 søknader om ordinært pass. Vi ser at det har vært en økning på 117.000 søknader om pass. Dette er en økning på 17,8 prosent, som i stor grad skyldes at folk ikke har fornyet utgåtte pass under pandemien, sier Arne Isak Tveitan, seksjonssjef for ID-seksjonen i Politidirektoratet, til ABC Nyheter.

Antallet som har søkt om nytt pass hittil i år, utgjør omtrent 12 prosent av landets befolkning. Det er i tråd med prognosene Politidirektoratet hadde på forhånd.

