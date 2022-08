Rødt-hopp på Vårt Land-måling – større enn SV og Sp

Lengst ute til venstre i den norske partifloraen er det nå Bjørnar Moxnes’ parti som er størst. Hoppet på 3,2 prosentpoeng gjør Rødt større enn SV, som får 7,3 prosent (-1,2) på Norstats måling for Vårt Land. Rødt er også større enn Senterpartiet, som får 5,7 prosent, ned 1,6 prosentpoeng fra forrige måling.

– Tallene viser en slags mobilisering bak Rødt. Partiet markerer seg tydeligere igjen som en venstreopposisjon mot regjeringen, sier valgforsker Bernt Aardal til avisa.

Til tross for vekst ytterst på venstresiden er det Erna Solberg som ville blitt statsminister dersom målingen var valgresultatet, med et hårfint flertall for ikke-sosialistisk side med 85 mandater.

Høyre holder seg stabilt høyt på 29,3 prosent, opp 0,2 prosentpoeng fra avisens julimåling. Frp på sin side faller 2,3 prosentpoeng til 13,5 prosent oppslutning.

Både MDG og KrF er fortsatt under sperregrensen.

De øvrige partiene gjør det slik (endring fra forrige måling i parentes): Ap 21,5 (0,9), MDG 3,1 (-0,7), KrF 3,4 (0,8), V 4,2 (0,7), andre 3,7 (0,1).

Målingen er gjennomført av Norstat fra 23. til 29. august. Det er 940 respondenter og en feilmargin mellom 1,1 og 3,6 prosentpoeng. Feilmarginen er størst for de største partiene.

