Politiet ber om tiltale i Tengs-saken

Mandag ble det kjent at politiet er ferdig med etterforskningen av drapet og voldtekten på 17 år gamle Birgitte Tengs på Karmøy 6. mai 1995. Aftenbladet skriver at innstillingen er at mannen som er siktet, også skal tiltales.

Den 51 år gamle mannen ble pågrepet i september i fjor. Det er forhåndsberammet en rettssak mot ham som etter planen skal starte i slutten av oktober.

Politiets innstilling er sendt til Rogaland statsadvokatembete, som igjen skal sende sin innstilling til Riksadvokaten som avgjør om det skal tas ut tiltale mot mannen.

51-åringen er også siktet og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000.

