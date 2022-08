Norsk Tipping stanser all TV-reklame for sportsspill

– Norsk Tipping skal ikke markedsføre mer enn nødvendig, men tilstrekkelig til at spillerne velger det regulerte tilbudet. Vi har lenge vært varsomme med sportsspill-reklame på TV. Nå stopper vi det helt, sier kommunikasjonsdirektør Tonje Sagstuen i Norsk Tipping.

Bakgrunnen er at Discovery fra 15. august midlertidig stanset reklame for utenlandske spillselskaper på mange kanaler i Norge etter krav fra myndighetene. Dermed trenger ikke Norsk Tipping å være like synlige som før. De gjør også nettkasinoet mindre tilgjengelig.

– Det er et mål at færrest mulig skal prøve kasinospill på nett. Derfor fjernes direktetilgangen til nettkasino fra forsiden på vår nettside og mobilapp. Samtidig skal de som aktivt oppsøker denne typen spill fortsatt kunne finne et trygt og regulert kasino-tilbud hos oss, sier Sagstuen.

SMS-er med info om sportsspill stoppes også, og selskapet skal bruke mindre penger på synlighet og heller rette oppmerksomheten mot budskap om ansvarlig spilling.

