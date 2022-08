Kongeparet overveldet av fjordnatur: – Får nesten kink i nakken

– Det å reise på fylkestur med Kongeskipet i Møre og Romsdal er en påkjenning for kropp og sjel; vi ser og vi ser, vi okker og ojer oss, og vi snur oss hele tiden. For det er så vakkert overalt at man nesten får kink i nakken, sa kongen da han talte til befolkningen i Sande kommune onsdag ettermiddag.

I bakgrunnen kunne man skimte stupbratte fjell, grønne fjellsider og den glitrende fjorden.

Kongeparet tilbringer tre dager på Sunnmøre med et tettpakket program, og etter en svært regnfull sommer i området, har det vært strålende sol og folkefest hvor enn de har vært.

På dag to besøker kongeparet Vanylven kommune og Sande kommune. Dronningen trakk fram naturen som ett av hovedtemaene for turen da hun talte til befolkningen i Vanylven på formiddagen.

– Selv har jeg utallige gode minner fra vandringer på Sunnmøre. Fjellene og fjordene – fjellgårdene, fossene og de stupbratte liene som er så tøffe å gå – og alt dette med det fantastiske vannspeilet der nede, alltid i bevegelse, sa hun.

Kongen om Durek Verrett: – Det er en kulturkollisjon vi nå merker Kong Harald kommenterte tirsdag kritikken mot Durek Verrett.

[ – Tror ikke kongeparet oppnår en løsning på kontroversene rundt Durek Verrett med det aller første ]