Fastlegekrisen verre enn antatt: – Fullstendig ute av kontroll

– Fastlegekrisen er nå fullstendig ute av kontroll. Hver 24. innbygger i Norge mangler i dag fastlege, fastslår Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen, overfor TV 2.

Ifølge de offisielle tallene fra Helsedirektoratet er det 175.000 nordmenn som i dag ikke har fastlege. I april var tallet 150.000 pasienter. En spørreundersøkelse gjort av Allmennlegeforeningen sendt til landets 5.000 fastleger viser imidlertid at tallet er mye høyere.

– Samlet er det 235.000 pasienter på disse fastlegelistene. Det er 60.000 flere enn de 175.000 som man har operert med i det siste og som offisielt har stått uten fastlege, sier Klev.

Ber Kjerkol forklare

Ifølge TV 2 har i overkant av 75 prosent av fastlegene respondert på undersøkelsen. Samtidig kan antallet nordmenn uten fastlege være enda høyere. Mens det ifølge Helsedirektoratet er to lister uten fastlege i Bergen, opererer Legeforeningen med sju ubesatte legelister. TV 2s egen undersøkelse viser at det er ytterligere to.

Både Høyres og Frps helsepolitiske talspersoner Tone Wilhelmsen Trøen og Bård Hoksrud reagerer skarpt. Hoksrud ber nå helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) forklare situasjonen for Stortinget.

– Dette er rett og slett sjokkerende. Vi har lenge visst at vi har hatt en fastlegekrise og at så mange som 175.000 nordmenn står uten fastlege, men at tallet kan være så høyt som 235.000 bør få alle alarmer til å gå. Dette må statsråden svare for, sier Hoksrud til NTB.

Han viser også til at man innen kort tid risikerer at det vil være ytterligere 110.000 nordmenn uten fastlege i og med at 114 leger sier de er i en oppsigelsesperiode.

– Nødvendig med tiltak

Kjerkol sier i en epost til TV 2 at hun får tallgrunnlaget fra Helsedirektoratet, og at direktoratet derfor må svare på hvorfor tallene skiller seg fra hverandre.

– Fastlegekrisen er høyst reell, og derfor har regjeringen lovet at vi skal komme med kraftfulle tiltak i 2023-budsjettet, forsikrer Kjerkol.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til kanalen at det er kommunenes ansvar å rapportere inn når en fastlege slutter, men at enkelte kommuner slurver.

– Jeg tror at situasjonen er blitt enda mer alvorlig gjennom sommeren, og at de nye tallene også trekker i retning av at dette bør få enda større tyngde. Det bør ikke komme som en overraskelse for noen at det er nødvendig å sette inn tiltak i nær fremtid, mener Guldvog.

