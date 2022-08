EU advarer Norge mot kutt i krafteksporten

Strømkrisen har fått regjeringen til å varsle en «styringsmekanisme» for å begrense muligheten til krafteksport hvis fyllingsgraden i flerårsmagasinene blir for lav. Det skaper kraftige reaksjoner hos EU, som mener det er i strid med reglene i EØS-avtalen, melder TV 2.

– Det betyr at selv om EU-retten åpner måter for å skjerme kapasiteten i flerårsmagasiner på, for eksempel gjennom innføring av et bestemt krav til minstefylling, så kan ikke noen slik beslutning innebære stenging av grenser for å begrense kraftutveksling i det indre marked for elektrisitet, sier EU-kommisjonens talsperson Tim McPhie.

Det skremmer derimot ikke olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) som står fast ved regjeringens plan.

– Norge har, som andre land, et ansvar for å sikre kraftforsyningen vår i usikre tider. Vi må ha trygghet for at vi kan sikre vår egen forsyningssikkerhet i møte med unormale og uforutsette hendelser, sier Aasland til kanalen.

– Vi vil derfor utvikle en egen styringsmekanisme som gjør at når vannstanden faller under normalen for årstiden og ned mot et lavt nivå, så begrenses eksporten, legger han til.

