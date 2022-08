90 har omkommet i trafikken hittil i år mot 80 i hele fjor

Det er en økning på rundt 40 prosent fra samme periode i fjor, viser tall NRK har fått tilgang på.

Samtidig er statistikken dyster for de over 65 år. Nær tre ganger så mange i denne aldersgruppen døde i trafikken i år sammenlignet med samme periode i fjor. Så langt har 27 omkommet i denne aldersgruppen i år, mot 10 i fjor.

Den andre gruppen som skiller seg ut, er moped og MC-ulykker. Det har vært 19 av dem i år, sammenlignet med 9 samme tid i fjor.

Statens vegvesen er bekymret for utviklingen.

– Vi strekker oss så langt vi kan for å prøve å snu situasjonen og få et bedre neste år, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes, til rikskringkasteren.

