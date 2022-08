Rekordhøyt karaktersnitt for avgangselevene på grunnskolen

Det skriver Utdanningsdirektoratet (Udir).

Nå har de gjennomsnittlige standpunktkarakterene for avgangselevene i grunnskolen skoleåret 2021–2022 blitt publisert. Årets avgangselever hadde i gjennomsnitt 43,4 grunnskolepoeng. Det er en liten økning fra 43,3 poeng året før.

De siste årene har karaktersnittet for avgangselevene i grunnskolen steget. Skoleåret 2019–2020 økte snittet uvanlig mye. Dette året ble eksamen for første gang avlyst på grunn av koronatiltak.

[ – Om skolene sender bekymringsmelding til barnevernet uten at vilkårene for meldeplikt er oppfylt, bryter de taushetsplikten (+) ]

Ifølge Udir skyldtes den uvanlige økningen dette året både at eksamenskarakterene ikke ble beregnet i karaktersnittet, og at elevene fikk høyere standpunktkarakterer i flere av fagene. De siste to årene har karaktersnittet fortsatt å stige.

Tallene viser også at jentene i snitt har høyere karakterer enn guttene i de fleste fag. Blant de største fagene er det kun i kroppsøving at gutter har høyere snitt enn jentene.

Saken fortsetter under videoen

Størst forskjell mellom kjønnene er det i fagene mat og helse og kunst og håndverk. Der har jentene henholdsvis 5,0 og 4,9 i snitt, mens guttene har 4,3 og 4,2 i snitt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen