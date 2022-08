Stortingets visepresident: Stortinget bestrider skattekrav fra Skatteetaten

Saken oppdateres.

Både Stortinget og Statsministerens kontor hadde frist til i dag med å svare på skattekravet.

Morten Wold sier til VG at flertallet vil sende et brev der det reises en del spørsmål.

– Frp og min stemme gikk til at vi ikke skulle bestride kravet. Vi mener dette er forhold mellom skattyter og Skatteetaten, sier Wold til avisen.

Overfor NTB vil Wold ikke direkte bekrefte at Stortinget bestrider kravet, men han sier Frp stemte mot svarbrevet «slik som det framstår nå».

– Jeg kan ikke si noe om innholdet i brevet, sier han.

– Men du er uenig i innholdet?

– Frp ønsker ikke at Stortinget skal ta en aktiv del i denne skattesaken.

Saken dreier seg om et krav hvor Skatteetaten mener at Stortinget har betalt for lite arbeidsgiveravgift i forbindelse med representanter som har hatt pendlerbolig.

Kravet ble sendt ut i juni, og det har vært uenighet på Stortinget i hvordan man skal håndtere det. De kan enten vedta kravet og betale, eller bestride det og forfølge saken videre.

Også Statsministerens kontor har fått varsel krav om arbeidsgiveravgift, og svar på dette er også ventet mandag.

