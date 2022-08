Frp vil ha utbygging av gassrør i Barentshavet

– Det haster veldig nå. Det dreier seg om å på sikt sørge for at vi får bidratt i enda større grad til å forsyne Europa med gass og frata Putin makt, sier Listhaug til E24.

Hun vil ha full fart i utbygging av infrastruktur for gassproduksjon i Barentshavet og varsler at partiet skal fremme flere forslag om utbygging av olje- og gassindustrien i området når Stortinget åpner.

Listhaug viser til en rapport fra den statseide gasstransportøren Gassco, som hun mottok da hun var olje- og energiminister i 2020. Selskapet oppga at det kan være lønnsomt å bygge ut rør som gjør det mulig å transportere gass fra Barentshavet til fastlandet. Blant annet kan det være mulig å koble gassrør til allerede eksisterende Polarled, som transporterer gass fra Aasta Hansteen-feltet i Nordsjøen.

Arbeiderpartiets Marianne Næss, som leder energi- og miljøkomiteen, er enig med Listhaug i at det må komme en løsning for gass i Barentshavet.

Hun påpeker at Gassco fortsatt jobber med å utrede løsninger for transport av gassen fra Barentshavet til fastlandet, og sier at Ap venter med å konkludere til de endelige anbefalingene er på plass.

