En av fem i vikarbyrå jobber på SFO eller i barnehager

Skole- og barnehageassistenter er det mest vanlige yrket blant utleid arbeidskraft, ifølge tall fra SSB.

Tre fjerdedeler av dem er kvinner, som betyr at kvinnelige skole- og barnehageassistenter står for rundt en seksdel av all utleid arbeidskraft i Norge. Det er dobbelt så mange som den neste gruppen, mannlige lagermedarbeidere.

Dermed er kjønnsfordelingen i utleid arbeidskraft svært skjev til tross for at flere menn jobber via vikarbyrå enn kvinner. De som er utleid har for det meste heltidsjobber.

Totalt en tredel av dem under 25 år, selv om denne aldersgruppen i arbeidsmarkedet som helhet kun utgjør litt over en tidel. Det tyder på at mange bruker det som sin første jobb.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen