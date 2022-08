Strømprisen når nye rekorder – over 10 kroner på det meste

Det viser foreløpige tall fra nettsidene til strømbørsen Nord Pool.

Inkludert moms på 25 prosent vil prisen blir på 10,28 kroner per kilowattime (kWh). I tillegg kommer nettleie og andre avgifter, mens strømstøtten trekkes fra.

Europower skriver at det likevel kun er i norske kroner det blir satt døgnpris-rekord. I europeisk valuta er prisen mandag 0,645 euro/kWh, mens den var 0,647 euro på fredag.

Døgnpris på 6,31 kroner per kWh

I Sørøst- og Vest-Norge blir prisen 6,23 kroner per kWh på sitt høyeste, i Midt-Norge 34 øre og i Nord-Norge 10 øre.

Snittprisen i landet vil mandag ligge på 3,64 kroner per kWh. Det er 75 øre høyere enn på søndag og 2,92 kroner høyere enn samme dag i fjor.

Den høyeste døgnprisen på strøm mandag finner vi i Sørvest-Norge på 6,31 kroner per kWh. Deretter kommer Sørøst- og Vest-Norge med 5,82 kroner, mens den som vanlig er veldig mye lavere i Midt-Norge med 19 øre og 8,4 øre i Nord-Norge.

Den laveste prisen mandag blir mellom klokken 1 og 2 på natten i Midt- og Nord-Norge med 6,7 øre. I Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge derimot blir prisen 4,96 kroner på sitt laveste.

Makspris på 1 krone i samme dag i fjor

Lørdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 6,6 kroner og 3,5 øre per kWh. Til sammenligning var maks og minstepris på samme dag i fjor på 1,011 kroner og 50 øre per kilowattime.

I tillegg til spotprisen på strøm kommer forbruksavgift (15,41 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh) og et eventuelt påslag fra strømselskapene. På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent, og for seg selv kommer nettleien.

Fra rekordlave til rekordhøye priser

Sommeren 2020 var strømprisene i Sør-Norge rekordlave med et snitt på under 2 øre per kilowattime. 2020 som helhet hadde den laveste gjennomsnittlige strømprisen på 18 år med en snittpris på 21 øre per kWh

På nyåret i 2021 begynte strømprisene å stige, blant annet på grunn av kaldt vær. I tillegg ble økte priser på CO₂-kvoter i Europa trukket fram som en årsak, noe som bidro til å gjøre fossil strøm dyrere, og ga igjen høyere strømpriser.

Ut over året fortsatte prisene å øke, og i juli 2021 hadde snittprisen økt til 72 øre per kWh

Uvanlig lite nedbør i andre halvår i 2021 gjorde også at vannmagasinene til kraftproduksjon ble lavere, noe som hevet strømprisen ytterligere.

Strømstøtte

Ved juletider samme år ble regjeringspartiene og SV enige om en strømstøtteordning som skulle hjelpe husholdningene med strømregningen. Siden da har strømstøtten blitt oppjustert flere ganger.

Russlands invasjon av Ukraina i februar i år, og reduserte russiske gassleveranser til Europa, har bidratt til en ytterligere økning i strømprisene.

I juli i år var snittprisen på strøm i Sørøst-Norge og Vest-Norge på 2,09 kroner per kWh, mens den i Sørvest var på 3,28 kroner.

Lørdag denne uken sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum til NRK at strømstøtten vil fortsette også hele 2023.

