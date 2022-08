Store forskjeller i matpakken til skoleungdom, viser undersøkelse

– Regjeringen har gått til valg på et daglig enkelt og sunt skolemåltid, og våre tall understreker behovet og den viktige betydningen av å etablere en ordning snarlig. sier ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen i Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG).

En undersøkelse gjennomført av Norstat på bestilling fra Opplysningskontorene i landbruket viser at foreldrenes utdannelse har relativt stor betydning på ungdommenes kosthold.

Utdannelsesnivå

Ungdom med foreldre med høy utdannelse mener blant annet at de kjøper sunnere mat på butikken i skoletiden enn ungdom med foreldre med lav utdannelse, og de kjøper også mer frukt og bær utenfor skolens område i skoletiden.

Det er også flere ungdommer med foreldre som har lav utdannelse som aldri har med seg frukt og grønt i matpakken enn blant ungdommer som har foreldre med høy utdannelse.

Ernæringsrådgiveren påpeker at det ikke holder å bare spise grønnsaker til middag, og at skoleungdommene trenger et måltid på skolen som inkluderer frukt og grønt.

Jenter spiser mer grønnsaker

Undersøkelsen viser at jenter spiser mer grønnsaker enn gutter, og gutter drikker oftere brus og spiser mer godteri og søtsaker enn jenter.

Bogstrand Sagen peker på et felles skolemåltid som et viktig løft for å utjevne sosiale ulikheter i helse.

– Sammenhengen mellom foreldrenes utdannelse og økonomi, og barn og unges kostholdsvaner er blitt vist utallige ganger i kostholdsundersøkelser. Vi ser til og med et behov for å utjevne forskjellene blant gutter og jenter, sier ernæringsrådgiveren.

