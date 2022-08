Sp-representant vil ha merking med opprinnelsesland på restauranter

– Jeg sender en utfordring til statsråden om å bli en forkjemper for debatten om opprinnelsesmerking på restaurantnivå slik som det er i butikk, sier Tyldum til Nationen.

Fra før har både Norsk Bonde- og Småbrukarlag og merkeordningen Nyt Norge tatt til orde for å få på plass en slik ordning. I Sverige mangler det nå bare godkjentstempel fra EU.

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen ønsker strengere krav til merking. Landbruks- og matdepartementet mener imidlertid at det kan bli krevende å gjennomføre. Overfor avisen viser de blant annet til at det kan bli vanskelig å etablere et godt og troverdig kontrollsystem.

Daværende statssekretær Widar Skogan (KrF) uttalte til Nationen i 2019 at en merkeordning lik den som da ble utredet i Sverige, vil medføre økte kostnader for restaurantbransjen.

– Jeg skjønner godt den utfordringen restaurantene står i. En ting er at de har mistet servitører og mangel på kokker og kokkelærlinger, men jeg ser ikke at det med opprinnelsesmerking skal være noe negativt, sier Tyldum.

