Rødt krever handling fra regjeringen: – Den høye strømprisen gir ikke mening

– Tenk at et prisområde – Sørvestlandet – som er så rikt på naturressurser og energiproduksjon, skal ha så dyr strøm! Det gir ingen som helst mening, annet enn at kraftbørsen er fullstendig dysfunksjonell, sier hun i en kommentar til NTB etter søndagens melding om ny strømrekord i regionen.

Hun minner om at kraften koster under 12 øre kilowattimen å produsere.

– Likevel betaler kundene over 10 kroner i morgen medregnet avgifter. Vi er i august. Tenk hvordan det blir i desember, sier stortingsrepresentanten, som er 2. nestleder i energi- og miljøkomiteen.

Hun krever handling fra regjeringen.

– Det holder ikke med støtteordninger. Hver gang dette systemet lappes på, dukker det opp nye hull. Kraftprofitten må begrenses, makspris må innføres, er Marhaugs oppskrift.

[ Ny strømrekord i Sørvest-Norge – over åtte kroner per kilowattime ]