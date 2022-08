Norsk Industri: – Ikke endret holdning til lockout

Samtidig uttrykker han full tillit til Norsk Industrileder Stein Lier-Hansen, skriver VG.

– Det er ingen forandring i Norsk Industris holdning til verken streikerett eller lockout. Slik har det vært de siste 15–20 årene, sier Kyllingstad til avisen.

Lier-Hansen uttalte i et intervju med VG dagen før at streik og lockout bør vurderes som to likestilte verktøy. Resultatet ble at LO-leder Peggy Hessen Følsvik gikk ut og bekreftet til Aftenposten at de frøs all kontakt med motparten i arbeidslivet, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

NHO-sjef Ole Erik Almlid ringte imidlertid raskt til LO-lederen og beklaget. Han forsikret henne om at det ikke forelå noen nye policyvurderinger i NHO om bruk av lockout.

To dager før streiken i prosessindustrien onsdag var over, tok Stein Lier-Hansen initiativ til en lockout. Planen fikk støtte av NHO sentralt og skulle iverksettes onsdag klokken 15, skriver avisen.

Et par timer før lockouten skulle iverksettes ble leder Frode Alfheim i arbeidstakerorganisasjonen Industri Energi forhåndsinformert. Han tok da kontakt med sin motpart Stein Lier-Hansen, og noen timer senere kom de til enighet og streiken ble avsluttet.

Ifølge VG ble løsningen at Industri Energi fikk gjennom et krav om at aksjonsrett i lokale lønnsforhandlinger skal utredes.

