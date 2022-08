Vedum lover strømstøtte i hele 2023

– Vi kommer til å ha en sikringsordning også neste år, og lenger enn til mars 2023. Det er ikke endelig vedtatt, men det kommer til å være regjeringens anbefaling til Stortinget, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NRK.

Fra 1. september dekker staten 90 prosent av regningen når strømprisen går over 70 øre per kilowattime. Finansdepartementet anslår at staten bruker 40,7 milliarder kroner i år på strømstøtte til husholdninger.

– Da vi vedtok sikringsordningen i fjor høst, tilsa analysene at prisene kunne normalisere seg i sommer. Det er ingenting som tilsier at det skjer. Derfor kan folk føle trygghet rundt at vi kommer til å ha en sikringsordning så lenge vi har disse ekstraordinære tidene som vi nå har, sier Vedum.

Regjeringen samles onsdag og torsdag i neste uke for til den siste budsjettkonferansen før statsbudsjettet for neste år legges fram 6. oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre sa til Dagens Næringsliv lørdag at oljepengebruken skal ned.

Det bekrefter Vedum. I tillegg kommer han med følgende budsjettløfter til NRK:

* Folk med «lave og middels inntekter», får skattekutt. Vedum sier at dette gjelder dem som tjener under 750.000 kroner i året.

* Nye store og dyre offentlige prosjekter vil bli satt på vent.

* Budsjettet skal bidra til reduserte forskjeller i Norge.

* Forsvar og beredskap vil være en hovedprioritet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen