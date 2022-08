Professor Jorunn Sundgot Borgen får pris for forskning på kvinnehelse

Hun får prisen for sitt forskningsarbeid på blant annet spiseforstyrrelser. Sanitetskvinnene deler ut prisen på 100.000 kroner hvert år til en forsker eller forskergruppe som har utmerket seg på kvinnehelsefeltet.

Sundgot Borgen har arbeidet med temaet spiseforstyrrelser i nær 40 år. I 1993 avla hun en doktorgrad som omhandlet spiseforstyrrelser blant kvinnelige eliteidrettsutøvere ved Norges idrettshøgskole.

Hun så også på mulige utløsende faktorer og engasjerte seg for å påpeke manglende kompetanse hos ledere og trenere. Innsatsen var viktig for at problemet med spiseforstyrrelser i idretten ble tatt på alvor og satt på dagsordenen, heter det i begrunnelsen for prisutdelingen.

