Solberg ut mot regjeringen: – Strømstøtten må på plass

– Det virker ikke som regjeringen har noen innlevelse i eller forståelse for hvor tøff situasjonen er for mange bedrifter og arbeidsplasser, sier Høyre-leder Erna Solberg til VG.

– Det viktigste er å få på plass noe raskt for de bedriftene som har spesielt stort strømforbruk knyttet til produksjonen, sier Solberg.

Torsdag advarte næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) mot at for mye strømstøtte kunne gjøre vondt verre. Samtidig har flere ledende økonomer advart mot å gi bedrifter strømstøtte.

[ Dagsavisen mener: Det plutselige strømpris-sjokket er i ferd med å skape rifter i samfunnet ]

Solberg på sin side viser til at Høyre foreslo strømstøtte for bedriftene for åtte måneder siden.

– Det er litt underlig å se det ene oppslaget etter det andre der regjeringens representanter er opptatt av å ta ned alvoret i situasjonen, sier hun.

Solberg sier hun ikke oppfatter strømstøtte til bedriftene som subsidier.

– Når det offentlige nå får såpass store uventede inntekter, burde det gå tilbake til folk, sier hun.

[ Erna Solberg: – Sånne selvgode selvreferanser gidder jeg ikke drive på med ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen