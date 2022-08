Rekordlav forbrukertillit: – Aldri registrert lavere verdier

Vi har aldri registrert lavere verdier for de to indikatorene som er knyttet til husholdningens økonomi, altså nordmenns privatøkonomi, skriver Opinion om indeksen for august.

Indeksen faller for fjerde måned på rad, og fallet er markant fra juni til juli og videre til august. I august ender indeksen et nytt historisk bunnivå.

Også indikatoren for innkjøp av større forbruksgoder de kommende tolv månedene går tilbake for fjerde måned på rad, og har vært rekordlav de siste månedene.

Consumer Confidence Index (CCI) er et internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land.

CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av husholdningens økonomi nå og om tolv måneder, forventninger til landets økonomi om tolv måneder og husholdningens kjøp av større forbruksgoder om tolv måneder.

Resultatene er basert på månedlige landsrepresentative utvalg med tusen deltakere, som er 18 år og eldre.

