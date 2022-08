Nå reiser vi like mye som før pandemien

Nordmenn dro på 7,5 millioner reiser i løpet av 2. kvartal i år, ifølge tallene fra SSBs reiseundersøkelse.

5,5 millioner reiser var i eget land. Det er en økning på 7 prosent sammenlignet med samme periode året før. Det er også det høyeste antall innenlandsreiser som noen gang er målt for et andre kvartal i undersøkelsen.

– Under pandemien, som i lange perioder var preget av strenge reiserestriksjoner på reiser til utlandet, valgte mange nordmenn å reise i eget land. Til tross for at reiserestriksjonene ble fjernet i midten av februar i år, fortsatte likevel nordmenn å reise i eget land som aldri før, sier rådgiver Kristin Aasestad i SSB.

I denne perioden dro nordmenn på rett under 2 millioner reiser til utlandet. Samme periode i fjor, da det var strenge koronarestriksjoner, ble det foretatt omtrent 190.000 reiser til utlandet.

– I årene før pandemiutbruddet, dro nordmenn på mellom 2 og 2,5 millioner reiser til utlandet i løpet av andre kvartal. Etter at reiserestriksjonene ble avviklet, er vi tilbake på nesten samme nivå som før pandemien, sier Aasestad.

I tillegg var det omtrent 1,3 millioner yrkesreiser.

