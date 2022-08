Kun én fastprisavtale for strøm igjen i Sør-Norge

– Så lenge vi selv kan prissikre, vil vi fortsette å tilby fastprisavtaler, sier Trude Undebakke, leder for privatmarkedet til strømselskapet Wattn, til Europower.

De er for tiden det eneste strømselskapet som tilbyr fastpris i Sør-Norge. Tilbudet deres gjelder likevel kun for kunder i prisområdene NO1, som dekker Østlandet, og NO5, som dekker Vestlandet. For kunder på Sørlandet, der strømprisene har vært høyest den siste tiden, er det ingen mulighet til å sikre seg fastpris per nå.

– Vi måtte gi opp NO2 i juli. Da var det ikke lenger noen produsenter i det området som ville tilby oss prissikring, sier hun.

Fredag kveld var fastprisavtalen til Wattn satt til 594 øre/kWh med binding i tolv måneder.

Undebakke presiserer likevel at denne prisen forandrer seg hele tiden, og at de justerer sine priser når kraftprodusentene justerer sine sikringspriser.

I Nord-Norge, der strømprisene er mye lavere enn i sør, er det på den annen side en rekke fastprisavtaler å velge mellom.

