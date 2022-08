Høyesterett bedt om å avklare vilkår for oppnevnelse av bistandsadvokater

– Borgarting lagmannsrett har i to likeartede saker benyttet to ulike kriterier for om det skal oppnevnes bistandsadvokat. Begge sakene er spesielle, og de fornærmede har i begge saker et likt behov for advokatbistand. Derfor er det etter vårt syn nødvendig at Høyesterett ser nærmere på avgjørelsene, sier advokat Inger Zadig i Elden Advokatfirma i en pressemelding.

Hun viser til at fornærmede etter Sian-påkjørselen i Oslo tidligere i sommer av lagmannsretten er nektet rett til oppnevnt bistandsadvokat.

Samtidig har retten oppnevnt bistandsadvokater til dem som fysisk var i nærheten under Oslo-skytingen, uavhengig av om de ble skadd.

