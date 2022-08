Kommunikasjonsavdelingen i Forsvaret bekrefter overfor NRK at Kristoffersen har mottatt en redegjørelse og er fornøyd med den. De ønsker ikke å utdype hva forsvarssjefen er fornøyd med, eller hva han legger i fornøyd.

Det var i forrige uke det ble kjent at 30 vernepliktige er dimittert fra Garden etter at de innrømmet å ha brukt narkotika under permisjoner i tiden etter at de begynte sin verneplikt.

I etterkant sa Eirik Kristoffersen at han ville be om innsyn i prosessen der de 30 ble dimittert.

[ Garden dimitterer 30 soldater etter narkotikabruk ]