Forsvaret dropper bønn under oppstilling

– Jeg synes dette er en veldig god beslutning, som er helt i tråd med vår anbefaling. Dette gjør at vi får en god og tidsmessig innretning for ivaretakelse av tros- og livssynsutøvelse i Forsvaret, sier Nils Terje Lunde, nestkommanderende i Forsvarets tros- og livssynskorps, til avisen.

Den kristne seremonien erstattes dermed med en livssynsåpen seremoni, en såkalt etisk appell. På den måten sikres reell fritaksrett for soldater.

Ifølge et skriv Vårt Land har fått innsyn i, sendte forsvarsstaben denne uka en formell bestilling om å implementere endringen til Forsvarets fellestjenester, som tros- og livssynskorpset er en del av.

Endringen skjer ti måneder etter at Stian Husby, troppssjef i Hans Majestet Kongens Garde, i en kronikk på NRK Ytring viste til at staten og Den norske kirke i 2016 offisielt skilte lag. Han betegnet båndene som så tette at han fant det vanskelig å karakterisere Forsvaret som noe annet enn en kristen organisasjon. Husby problematiserte blant annet bønn under oppstilling.

[ Forsvarssjefen har fått redegjørelse om narkodimitteringene ]