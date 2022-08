Politiet: Person funnet død i hytte i Gjøvik

– Det var en person som ringte politiet og varslet om at en person var funnet død. Omstendigheter rundt funnet gjorde at vi iverksatte etterforskning, sier operasjonsleder Øyvind Bakken i Innlandet politidistrikt til NTB.

Meldingen ble ringt inn til politiet i 10.30-tiden torsdag. To timer senere skriver politiet i en pressemelding at de er på stedet med flere enheter, og at det blir foretatt rundspørring i området.

– Det er tidlig i etterforskningen, og vi må komme tilbake med ytterligere informasjon, sier Bakken.

De pårørende er ikke varslet.

