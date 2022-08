Pengekrav tvang uføre Renate tilbake i full jobb. Nå har Høyesterett avvist hennes siste mulighet

Høyesterett har avvist anken om å få en ny rettsbehandling av saken til fengselsbetjent Renate Gunnerød. Dermed ser det ut til at ansatte som arbeider i turnus mens de er delvis uføre, må følge nøye med på at ubekvemstilleggene ikke når grensa for hva det er lov å tjene.

– Det er ikke så mye å gjøre med. Samtidig synes jeg det er trist at en så viktig sak ikke ikke blir prioritert. Jeg tenker først og fremst på mine kollegaer som står i dette nå og må fortsette å kjempe mot Statens pensjonskasse, skriver Gunnerød selv i en melding til NFF-magasinet/frifagbevegelse.no

30 prosent ufør

Dette er saken:

I 2012 ble fengselsbetjent Renate Gunnerød 30 prosent ufør. 44-åringen har en kronisk sykdom som vanskelig lot seg kombinere med fulltidsjobb på høysikkerhetsavdelinga i Skien fengsel.

I 2016 fikk hun så et krav fra Statens pensjonskasse (SPK) om å tilbakebetale uførepensjon. Kravet var på 39.000 kroner. Ifølge SPK hadde hun jobbet for mye. Året i forveien hadde nemlig Stortinget innført inntektstak for delvis uføre.

Som fengselsbetjent arbeider Gunnerød i turnus. Da turnusen hennes i 2016 falt på mange helligdager, utløste det lønnstillegg. Tilleggene vippet lønna over inntektstaket.

Siden Gunnerød ikke selv hadde valget når hun skulle på jobb, klagde hun til SPK. Hun fikk ikke medhold. Med månedlige lønnstrekk fikk hun til slutt nedbetalt gjelda til SPK.

Hun kontaktet likevel Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF), som satte LOs juridiske avdeling på saken. De tapte i Trygderetten, deretter i Agder lagmannsrett, som opprettholdt Trygderettens kjennelse. LO Stat, som fra nå representerte Gunnerød, anket inn avgjørelsen til Høyesterett. Her har ankeutvalget nå avvist videre behandling av saken.

– Det var ei enorm belastning. Økonomien ble så stram at vi droppet å reise på ferie. Vi hadde små barn på den tiden og kunne ikke unne oss noe ekstra, fortalte Renate Gunnerød før anken ble avvist.

NFF: – Svært skuffende utfall

– Dette er svært skuffende. Vi hadde virkelig håpet å få opp denne saken i Høyesterett, sier forbundsleder i NFF, Asle Aase.

– Hva får dette å si for medlemmer som arbeider i turnus mens de er delvis uføre?

– Dette betyr at Statens pensjonskasse ikke tar hensyn til variable tillegg for ansatte i turnus. Det betyr at hver enkelt ansatt det gjelder, må holde nøye oversikt over hva de ligger an til å tjene, og så be om å bli fritatt fra vakter som gjør at de bryter inntektsgrensa, sier Aase.

– Er det bare for ansatte å be om å få slippe helligdagene?

– Vi må gå ut ifra at når lagmannsretten lander som den gjør, så må det la seg gjøre. Ordninga avhenger av at arbeidsgiver er imøtekommende og tar bort de vaktene for å unngå baksmell. Men vi må nok gå en runde med Kriminalomsorgsdirektoratet for å få en forståelse for hvordan arbeidsgiver skal forholde seg til dette, sier Aase.

Det er likevel noe støtte å lese i ankeutvalgets avgjørelse. Ankemotparten, Statens pensjonskasse, krevde 48.000 kroner i saksomkostninger. Men utvalget kom fram til at «tungtveiende grunner» tilsier at SPK sine saksomkostninger ikke skal tilkjennes.

