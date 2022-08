Oljedirektoratet: Norsk gass kan bli sentral i energiomleggingen i EU

Norge er allerede en viktig og langsiktig gassleverandør til Europa, og norsk gass kan bli sentral i energiomleggingen i EU, slår Oljedirektoratet fast i Ressursrapport 2022, som ble lagt fram torsdag.

Rapporten ble lagt fram av Kjersti Dahle Grov, fungerende direktør for teknologi, analyser og sameksistens. Hun understreket faktorer som er viktige for å motvirke fall i produksjon og sikre økt gasseksport til Europa.

Det inkluderer høy leteaktivitet, videreutvikling av teknologi for å hente opp mer fra felt i drift, aktive aktører – og utbygging av infrastruktur.

Sannsynligheten for å gjøre store funn på norsk sokkel er størst i uåpnede områder i Barentshavet. 59 prosent av ressursene der ligger i områder som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet, for det meste i Barentshavet nord.

I tillegg må infrastruktur på plass. Per nå er Equinors gassanlegg på Melkøya eneste muligheten for å levere gass.

– Uten større eksportkapasitet er både påvist og uoppdaget gass i Barentshavet av mindre interesse, påpeker OD.

