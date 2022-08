Han dømmes i tillegg til 18 dagers betinget fengsel og mister lappen i 18 måneder, skriver Stavanger Aftenblad.

Hendelsen skjedde 17. juni i Stavanger, to dager etter at de nye reglene for elsparkesykkelkjøring trådte i kraft. En blodprøve tatt av mannen en halvtime etter kjøringen viste at han da hadde 1,3 i promille

En kvinne i 40-årene fikk samme straff i en lignende sak onsdag.

