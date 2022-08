Forbrukerrådet advarer om at norsk DNA sendes til Kina

– Hvis kinesiske myndigheter virkelig ønsker det, får de tilgang til de genetiske dataene. Slik er forholdet generelt mellom kinesiske bedrifter og staten. Du kan ikke vite hva som skjer med ditt eget og det ufødte barnets DNA, sier professor Mette Halskov Hansen i Kinastudier ved Universitetet i Oslo til Bioteknologirådets tidsskrift Genialt.

En NIPT-test er en analyse av et fosters DNA for å avdekke utviklingsavvik og gjøres ved å ta en blodprøve av den gravide. I Norge er det kun tillatt å teste for tre forskjellige kromosomavvik, men i Sverige og Danmark finnes det flere bredere NIPT-tester.

Én av disse, Nifty, er mye billigere enn de andre som selges i Skandinavia. Den er utviklet og analyseres av det kinesiske selskapet BGI, og selskapet skriver selv at kinesiske myndigheter får tilgang til gendata hvis nasjonale sikkerhetshensyn tilsier dette. Forbrukerrådet i Norge advarer nå gravide.

– Etter det vi kan skjønne, så er denne overføringen av prøvene ikke innenfor europeisk personvernlovgivning (GDPR). Det er generelt ikke lov å overføre personopplysninger til land med vidtrekkende overvåkingslover, hvor man ikke har tilfredsstillende beskyttelse i tråd med europeisk lovverk, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

