Shabana Rehman får årets Ossietzkypris

– En pris jeg alltid har hatt meget stor respekt for. Deles ut 15. november. Enda et fremtidsbilde å se fram til, skriver Rehman i en kommentar til tildelingen på Facebook.

– Shabana Rehman har beriket den norske offentligheten med humor, satire og klokskap i flere tiår. Som skribent, aktivist og kunstner har hun vært en viktig og modig utøver av ytringsfrihet på kreativt og oppsiktsvekkende vis, heter det i en pressemelding fra Norsk PEN.

Rehman startet som spaltist i VG i 1996 og debuterte som standupkomiker tre år senere. Hun var spaltist i Dagbladet i sju år fra 2000 og senere i Aftenposten.

Rehman gjorde seg bemerket da hun stilte opp i Dagbladet i 2000, kun iført kroppsmaling med det norske flagget. I 2004 vakte det oppsikt da hun løftet mulla Krekar under et arrangement i Oslo.

Ossietzkyprisen deles ut årlig til en person eller institusjon som over tid, eller i forbindelse med en spesiell sak eller hendelse, har gjort en særlig innsats for ytringsfriheten. I fjor gikk prisen til frie ytrere fra Afghanistan

Religionskritikk

– Religionskritikk er en viktig del av ytringsfriheten. Standupkomiker, skribent og dramatiker Shabana Rehman har vært en modig stemme i Norge mot religiøs undertrykkelse og æreskultur i nesten en generasjon og har banet vei for større åpenhet om vanskelige spørsmål de siste 25 årene, heter det i Norsk PENs pressemelding.

– Styret i Norsk PEN mener at Shabana Rehman er en verdig mottaker av Ossietzkyprisen på grunn av sin særlige og særegne innsats for ytringsfriheten og vårt ytringsrom.

I begrunnelsen for tildelingen heter det at «Rehman har ført et kompromissløst forsvar for satire. I store og små saker har hun stått opp for seg selv og andre, om det er støtte til andre komikere eller til skolerevyen fra Stovner».

Syk

Ytringsfriheten har kostet Shabana Rehman mye. Også Shabana Rehmans familie er blitt angrepet på grunn av hvordan hun har brukt sin ytringsfrihet.

Rehman fikk påvist kreft i bukspyttkjertelen i januar 2022, og hun behandles for tiden for dette i Tyskland.

Årets pris deles ut 15. november på Litteraturhuset i Oslo.

PEN (Poets, Essayists and Novelists») ble stiftet i 1921 som en internasjonal litterær klubb som også skulle være et kamporgan for forfatteres og andre skribenters rett til ytringsfrihet. Norsk PEN ble stiftet av Johan Bojer året etter.

