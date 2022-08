Aps tidligere finanstopp ansatt i Finans Norge

– Jeg var egentlig ikke på jobbjakt, men dette hørtes så spennende ut at jeg takket ja, sier Marianne Marthinsen til Dagens Næringsliv.

Finans Norge er medlems- og arbeidsgiverorganisasjon for banker, forsikringsforetak og andre finansforetak.

Fram til høsten 2017 var hun Aps finanspolitiske talsperson og var i mange dueller med finansnæringen, også i direkte konfrontasjon med Idar Kreutzer, sjefen i Finans Norge.

– I forbindelse med at Finans Norge blir en landsforening i NHO fra årsskiftet, ønsker vi å styrke oss på områdene strategi, innsikt og analyse. Vi er svært glade for at Marianne Marthinsen har takket ja til å påta seg denne viktige oppgaven, sier Idar Kreutzer.

41-åringen avviser at hun nå blir litt som en miljøverner som går til oljebransjen.

– Jeg føler det ikke på den måten. Jeg skal ikke jobbe med påvirkning overfor politiske myndigheter. Jeg håper å vise de sidene jeg var mest glad i som politiker: Å forene interesser og finne brede løsninger som står seg over tid, sier Marthinsen.

