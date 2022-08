Fellesforbundets leder vil ha arveavgiften tilbake

– Hvis det er sånn at vi ikke klarer å finansiere alt vi ønsker fordi vi ikke skal pøse inn mer penger i økonomien, så må vi ta de store utgiftene med at vi innfører strengere skatt, høyere skatt, progressiv skatt for dem som har mest, sa Eggum under en paneldebatt på Arendalsuka.

Arveavgiften ble fjernet av Solberg-regjeringen i 2014. Nå mener Eggum det er på tide å gjeninnføre den.

– Vi er et av få land i Europa som ikke har arveskatt. Da handler det om hvordan du innretter den, for å få den sosialt bærekraftig, sa Eggum ifølge Dagbladet.

Tidligere i sommer tok Oslo-ordfører Raymond Johansen (Ap) til orde for det samme, men ble blankt avvist av både Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Nå er Aps nestleder Bjørnar Skjæran krystallklar på at Aps skatteopplegg ligger fast:

– Ap har gitt velgerne et skatteløfte, og det skal vi holde, sa Skjæran.

[ Dagsavisen mener: Ap i plagsom arvestrid ]