PST ønsker mer informasjon fra helsevesenet

– PST kan ønske seg at helsevesenet får bedre mulighet for at de kan dele informasjon av relevans for å forebygge alvorlig kriminalitet til PST og politiet, sier seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, til NRK.

Bernsen forteller at det ikke er noen automatikk i at PST er kjent med helsehistorikken til personer de følger med på.

– Det er helsevesenet som må bestemme om de vil dele opplysninger med oss. Det er opp til dem å gjøre en vurdering av hva de kan dele, basert på taushetsplikten og regelverket i dag. Litt av utfordringen ligger her. PST har ikke nødvendigvis en videre tilgang til helseopplysninger enn andre etater, sier Bernsen.

Ansatte i helsevesenet må vurdere fra sak til sak hva de skal dele med PST, forklarer Helsedirektoratet i en epost til NRK.

– Hensynene og interessene som taler for å sette taushetsplikten til side, må veie vesentlig tyngre enn hensynene som taler for å bevare taushet.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier at det er mange hensyn å ta, men at hun har jobbet med helseminister Ingvild Kjerkol det siste året om deling av opplysninger mellom helse og politi.

– Vi er i gang å revidere et rundskriv som tar for seg denne type hendelser. Vi er også åpne for regelendringer hvis det er behov for det.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen