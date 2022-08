NHO mener deponi-vedtak i Holmestrand skaper uforutsigbarhet for norsk industri

NHO reagerer på et vedtak om byggeforbud på Langøya i Holmestrand der NOAH har et deponi for farlig avfall. – Vi er svært overrasket og dypt skuffet over Høyre og de andre opposisjonspartiene i denne saken. Langøya er kritisk infrastruktur for norsk industri, sier NHOs viseadministrerende direktør Anniken Haugli. (Foto: Terje Pedersen/NTB)