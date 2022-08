Johansen etter Ukraina-besøk: Det setter strømdebatten i perspektiv

– Jeg forstår de problemene mange sliter med nå, med økende priser. Men det å ikke tro at det er sammenheng mellom energiforsyningen i Europa og krigen i Ukraina, er i beste fall naivt og i verste fall farlig, sier Johansen til NTB.

Han er i Krakow, på vei tilbake til Oslo, etter å ha besøkt både president Volodymyr Zelenskyj og Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko i Ukraina. Dit dro han sammen med topper fra åtte andre byer i Europa.

Ifølge Johansen var beskjeden fra Zelenskyj tydelig:

– Det man frykter nå, er selvfølgelig at vi som europeiske nasjoner blir oss selv nærmest. At vi bare blir opptatt av våre egne ting, og ikke vil forstå at Ukraina ikke bare kjemper for sin egen frihet, men også våre menneskerettigheter, sier han.

Advarer mot nasjonalistiske strømninger

Johansen er styremedlem i det europeiske storbynettverket Eurocities, som representerer over 200 byer i Europa. Et av formålene med turen var å undertegne en avtale med prinsipper for samarbeid om gjenoppbygging av Ukraina etter krigen.

– Kollegaene jeg reiste sammen med, opplever alle de samme utfordringene i sine hjemland, med fokus på dyrtid og skyhøye priser på energi, drivstoff og mat. Faren er at man bare presser fram nasjonale løsninger, og ikke lenger kan gi Ukraina det de trenger av våpen og økonomisk støtte, sier Johansen.

President Zelenskyj framhevet ifølge byrådslederen viktigheten av å vinne infokrigen – at Putin ikke må lykkes i å splitte Europa.

– Vi ser jo at et neofascistisk parti holder på å bli valgt i Italia, et av EUs aller viktigste land. Vi så det i det franske valget, og vi ser det flere steder at de nasjonalistiske kreftene vokser fram. Det kan gå på bekostning av solidariteten og det å støtte Ukrainas frihetskamp.

– Wake up!

Johansen og de andre ordførerne besøkte hovedstaden Kyiv, Butsja, Irpin og Borodjanka, hvor de fikk se krigens ødeleggelser og grusomheter med egne øyne.

– For meg ble dette en veldig wake-up-call om at noen kamper er viktigere enn andre, sier han.

Han mener alternativet blir så mye verre hvis Ukraina ikke klarer å vinne krigen.

– Det vil være så dramatisk at det vil true vår måte å leve. Det er verdt å kjempe mot at slike krefter vinner fram med aggressiv vold og militærmakt, sier han.

– Enorm kampvilje

Under reisen i Ukraina var Johansen mye sammen med ordføreren i byen Melitopol, som nå er okkupert av russerne.

– Han fortalte at mange russere nå hadde flyttet til byen og tatt med sine familier. Det er en by det kan være godt å bo i, med bra klima og gode jordbruksforhold. Denne snikende og rå okkupasjonen gjør det ekstra viktig at vi i europeiske byer viser vår støtte, sier han.

Han er samtidig imponert over kampviljen hos de ukrainerne han møtte.

– Den er enorm. De ønsker å være en del av Europa, av vår demokratiske gjeng. De slåss for det vi står for, og det gjør veldig inntrykk. Da opplever jeg også en forpliktelse, ikke minst i disse tider, hvor krigen kan rykke lenger ned på vår dagsordenen.

Kan bidra med kompetanse

Det er ennå ikke klart hva Oslo kan bidra med i gjenoppbygningen av de ukrainske byene. Det kommer også an på hva de ukrainske myndighetene etter hvert ønsker seg.

– Vi har masse kompetente personer som kan bidra. De har etterspørsel på arkitekter, eksperter innenfor renovasjon og på andre kommunale oppgaver, og kan for eksempel trenge prefabrikkerte barnehager. Erfaringen er at det er mange i Norge som er villig til å hjelpe.

