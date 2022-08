Dette ville partilederne ha snakket om istedenfor strøm

Av Marius Helge Larsen/NTB og Kenneth Kandolf Haug/NTB

– Strøm er veldig viktig. Men jeg skulle gjerne ha snakket enda mer om generelle priser også. Jeg er bekymret for hvordan de høye prisene rammer de med lave og middels inntekter, sier Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Den halvannen time lange partilederdebatten på NRK torsdag kveld handlet stort sett bare om strøm.

Vedum er opptatt av strømpriser, men sier at det er et enda bredere tema som han tenker på fra han står opp om morgenen til han legger seg på kvelden.

– Det er å få kontroll på prisveksten, sier han.

– Dyrtid

SVs fungerende leder Kirsti Bergstø sier at hun forstår at NRK valgte å fokusere særlig på strømpriser – en diskusjon som har preget det offentlige ordskiftet hele sommeren.

– Det er ikke overraskende at det blir mye strømsnakk i og med at mange sliter med høye strømpriser nå. Men det jeg gjerne skulle ønske vi kunne snakke mer om, er fordelingspolitikken også ellers, sier hun.

Og legger til:

– Vi lever også i en dyrtid, der folks utgifter har gått i taket. Ikke bare med strømmen, men også med mat og rente og drivstoff, sier hun.

– Roet seg litt

Frp-leder Sylvi Listhaug ville også ha snakket mer om drivstoff- og matpriser:

– Vi har sett priser nærme seg 30 kr på drivstoff. Nå har det riktignok roet seg litt ned. Når vi skal fylle til 19 kroner og tenker «nå var det billig», så sier det jo hvor ille det har vært over lang tid. Det rammer næringslivet og vanlige folk hardt. Og matprisene, mange opplever dem som kjempehøye, sier Listhaug.

– Skulle bare mangle at strømprisene engasjerer.

Strøm, strøm, strøm

Rødts Bjørnar Moxnes synes ikke det er rart at det ble mye strømsnakk i debatten.

– Dette engasjerer jo folk og bedrifter landet rundt. Det er veldig forståelig. Dette er folks felles eie. Det har vært det i 100 år, vi har bygd landet med det. Det er livsviktig i et kaldt og mørkt land langt mot nord. Så at strømpriser på 5–600 øre, at det engasjerer. Det skulle bare mangle.

Når Moxnes blir spurt om å nevne andre ting han ville ha diskutert, ramser han opp flere temaer knyttet til strøm.

– Men er det andre ting enn strøm?

– Å ja, sånn ja. Å sette strøm inn i et større perspektiv, med de kraftig økende forskjellene i Norge. Én av fem sa før prisene begynte å stige og vi fikk rentehevinger, at de ville slite med en ekstraordinær utgift. Etter det har vi fått doble renteøkninger og sinnssyke strømpriser.

Ville ha mer klimafokus

Der noen partiledere ville ha fokus på inflasjon, ønsket andre å rette blikket mot et annet tema som flere partiledere prøvde å ta opp.

– Jeg synes vi fikk for lite fokus på den unge jenta som fortalte om klima som var viktig for henne. Det synes jeg ble en liten debatt i den store debatten, sier KrF-leder Olaug Bollestad.

Også MDG-leder Une Bastholm pekte på tenåringen Mathilde Angeltveit som holdt en engasjert appell for klimaet.

– Jeg synes jo strøm er et stort og relevant spørsmål. Men vi fikk et oppspark fra salen om klima som ikke ble tatt imot helt fra oss i panelet.

– Urealistiske modeller

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tenkte i samme baner.

– Forlengelsen av dette er hvordan vi skal klare det grønne skiftet og klimakrisen. Det er jo den store krisen. Men dette henger sammen, for paradoksalt nok kan Ukraina-krigen stimulere oss til å produsere mer kraft fordi vi trenger å gjøre oss uavhengig av det fossile, sier han.

Venstre-leder Guri Melby syntes ikke noe om flere partilederes snakk om store, radikale omlegginger av det norske strømmarkedet.

– Jeg ville snakket om hva vi kan gjøre for å bygge ut fornybar energi i Norge mye raskere enn vi har planlagt. Det var mye snakk om totalt urealistiske modeller for strøm, jeg synes heller vi burde forbedre de ordningene vi har, slik at vi raskt kan få på plass løsninger.

Erna Solberg var bare så vidt innom presseområdet etter debatten i Arendal torsdag kveld. NTB fikk ingen kommentar om debatten fra henne.

