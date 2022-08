Aldri mer strømkrise, lover energiminister Aasland

Strømprisene, spesielt sørvest i landet, slår nok en rekord. Torsdag vil prisen per kWh ligge tett opp under seks kroner. Tross dette er det en svært optimistisk olje- og energiminister som FriFagbevegelse møter.

Han tror at vi aldri kommer til å oppleve en slik strømkrise igjen.

– De nye mekanismene for strømstyring gjør at vi aldri mer vil komme inn i den situasjonen vi har vært i sommer, sier Aasland til FriFagbevegelse.

Begrenser eksporten

Strømstyringsmekanismen som Aasland snakker om, vil innebære at det blir begrensninger på eksporten når fyllingsgraden i vannmagasinene når under et visst nivå.

– Når kommer disse tiltakene?

– De jobber med dem nå. Jeg håper at vi får dem ferdig slik at de blir lagt fram i løpet av høsten. Da kan de virke i forbindelse med snøsmeltingen til våren, sier Aasland.

Fylles opp

FriFagbevegelse snakker med Aasland i det de siste tallene for fyllingsgraden i vannmagasinene blir kjent. Den viser at vannmagasinene er i ferd med å fylles opp hvis en ser hele landet under ett.

Fyllingsgraden i hele Norge er på 68,4 prosent. I et vanlig år er den ha vært på 77,7 prosent. Men i sørvest er det fortsatt lite vann. Her er fyllingsgraden på 50,1 prosent.

Det vanlige på denne tida av året er 78,1 prosent. I denne delen av landet har også fyllingsgraden gått ned den siste uka.

Etter at dataene ble samlet inn har det vært styrtregn over store deler av Sør-Norge.

Detaljerte rapporter

Den ukentlige rapporteringen av fyllingsgraden er et av tiltakene som strømprodusentene har blitt pålagt.

Strømprodusentene har også blitt bedt om ikke å tappe vannmagasinene slik at det skal være vann i magasinene til å produsere strøm til vinteren.

– Denne detaljerte rapporteringen gjør at fagfolkene har detaljert kunnskap om situasjonen og kan foreslå mer målrettete tiltak sier Aasland.

– Tallene viser at nesten all vannkraft som er produsert i Sør-Norge de siste ukene, er vann det ikke er mulig å lagre. Det betyr at produsentene i sommer har fulgt oppfordringene fra myndighetene og spart på vannet der de kan, sier direktør i NVE, Inga Nordberg i en pressemelding.

Allmenne hensyn

Det er Statnett som har konsesjon på krafteksport via kablene til Storbritannia og Tyskland. I konsesjonen heter det at «Olje- og energidepartementet forbeholder seg retten til å endre vilkårene i konsesjonen i konsesjonsperioden dersom allmenne hensyn gjør dette nødvendig.»

Aasland mener at det ikke er nødvendig å gå inn å endre konsesjonsvilkårene. Han regner med at den nye strømstyringsmekanismen vil være tilstrekkelig til å forhindre at vi et annet år kommer i den situasjonen vi er i nå.

Fortsatt strømeksport

– Hvis Norge kutter i strømeksporten, kan det være noe i EØS-avtalen som hindrer oss i å gjennomføre en slik ordning?

– Nei, vi vil da gjøre det samme som alle andre land når forsyningssikkerheten er truet, sier statsråden.

Men fortsatt sendes mer kraft ut av Norge enn det importeres. Hittil i år er netto strømeksport på over 8,6 TWh. Selv i august med skyhøye priser i Sørvest-Norge og på Østlandet har eksporten av strøm vært større enn importen.

I perioden 1. til 17. august var nettoeksporten av strøm på 0,6 TWh.

