Medietilsynet ber om mindre spillreklame fra norske selskaper på TV

– Den nye lovreguleringen har resultert i et stort fall i utenlandsk pengespillreklame. Nå bør også norske aktører redusere sitt reklametrykk på TV, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Sammen med Lotteritilsynet ber de nå de norske spillselskapene om å trappe ned tilstedeværelsen på norske TV-skjermer.

– Når Discovery nå har sluttet å sende utenlandsk pengespillreklame, må de norske aktørene vurdere i hvor stor grad de skal være til stede på TV. Situasjonen er annerledes når behovet for å konkurrere om oppmerksomheten med de ulovlige pengespillene er borte, sier Atle Hamar, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Tall Medietilsynet har fått fra Nielsen Media Research, viser at markedet for pengespillreklame på norsk TV har falt fra 581 millioner til 444 millioner kroner det siste året. Det skyldes blant annet at Viasat sluttet å sende utenlandsk pengespillreklame 1. januar 2021, da dette ble forbudt etter norsk lov.

Mandag ble det også midlertidig satt en stopper for utenlandsk spillreklame på Discovery-gruppens kanaler, selv om selskapet har stevnet staten for retten fordi de mener loven bryter mot EØS-retten.

