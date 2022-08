Frp vil ha åpen høring etter brukollapsen på Tretten

– Det er en grunn til at våre forgjengere i århundrer ikke har bygd bruer i tre, men i solid norsk stein, samt betong og stål. Vi har sett flere eksempler på at trebruer kollapser, nå sist den svært alvorlige hendelsen på Tretten, sier første nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen, stortingsrepresentant Frank Sve (Frp).

Han tar til orde for at eksisterende trebruer vurderes erstattet med nye konvensjonelle bruer i betong/stål, dersom en ikke kan garantere at disse bruene kan kollapse.

Sve mener det er et absolutt krav om trygghet for bilistene og næringslivet på norske bruer.

– Derfor må også samferdselsministeren innhente ekstern kompetanse for å kvalitetssikre Statens vegvesens beregninger av norske bruer og andre større samferdselsbyggverk.

Han ser det som svært bekymringsfullt at Vegvesenet nylig godkjente brua på Tretten.

– Slikt verken skal eller kan skje, og det må få reelle konsekvenser for hvordan Statens vegvesen beregner slike prosjekter og hva slags kompetanse de innehar.

Sve sier at saken må vurderes svært grundig. Han vil ta initiativ til at Stortinget setter i gang prosessen med egen høring i fagkomiteen.

