30.000 kroner i bot for å ha tatt måkeegg fra naturreservat i Oslofjorden

Det dreier seg om den kritiske truede arten hettemåke. Naturreservatet på Geitholmen var en viktig hekkeplass for fuglen, melder NRK.

– Omtrent 10 prosent av den norske bestanden av fuglen hekket der, ifølge Sindre Molværsmyr ved Norsk institutt for naturforskning, som har studert hekkeplassen i flere år.

Han oppdaget at egg var fjernet fra nesten 500 reir og anmeldte saken. Fjerningen førte, ifølge ham, til at hekkesesongen mislyktes for alle de drøyt 600 måkeparene på plassen.

Personen blir bøtelagt for å ha fjernet 30–40 egg, som vedkommende innrømmet å ha fjernet.

Molværsmyr mener boten ikke står i stil med handlingen og konsekvensene den har fått.

– En så lav bot sier at dette er helt greit. Sjansen for å bli tatt er forsvinnende liten, og når du blir tatt, så får du en bot som egentlig ikke svir i det hele tatt, hevder han.

Knut Nandrup, avsnittsleder for spesiallovgivning i Oslo politidistrikt, sier de ikke kan bevise hva som har skjedd med resten av eggene.

– Vi vet ikke hvor mange personer som har vært der. Vi kan ikke utelukke at rovdyr kan ha vært der. Fagfolk sier at det ikke finnes noen annen grunn enn mennesker til at så mange egg skulle forsvinne, men det må jo bevises hvem som har tatt eggene. Det er ikke så lett på en øy midt ute i Oslofjorden, sier Nandrup.

Det er ikke kjent om personen vil godta forelegget.

