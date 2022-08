Styrtregn og lyn skaper store utfordringer på Østlandet

I hovedstaden våknet folk til et voldsom regnskyll tirsdag morgen, etter en allerede våt mandag med voldsomt lyn og torden.

I løpet av dagen vil det imidlertid være lite håp for sol og oppholdsvær, ifølge meteorologene. Det er tvert imot utstedt farevarsel på styrtregn fra Kristiansand til Oslo, Geilo, Lillehammer og Stavanger.

– Det har vært nedbørsmengder på over 20 millimeter i timen i morges, men vi har ennå ikke totaloversikten over hvor mye det har regnet, sier vakthavende meteorolog Julie Solsvik Vågane ved Meteorologisk institutt til NTB.

Hun forteller at det ble registrert over 800 lyn på en halvtime mellom Oslo og Gjøvik i 9-tiden tirsdag morgen.

– Det er store forskjeller på hvordan man opplever været lokalt, men det har blitt målt ganske høye verdier, sier Vågane.

Trafikale problemer i Oslo

Blant de aller våteste områdene er Oslo, og flere innbyggere i hovedstaden fikk problemer med å komme seg på jobb på morgentimene da trikken sto flere steder som følge av vannansamling i trikkesporet.

– Vi har en grense på sju centimeter vann vi kan passere, for ikke å ødelegge motorene på trikken, sier kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien til Avisa Oslo.

I 7-tiden sto trikken ved Oslo hospital, Skarpsno, Grefsen og Nationaltheatret.

– Det tar litt tid før vannet renner unna, og da må vi vente før vi kan kjøre videre. Det er regnet som avgjør hvor mye vann som kommer. Vi må kjøre etter forholdene, avslutter han.

Bussrutene 25 og 54 ved Kjelsås hadde også problemer å komme seg fram som følge av lokale oversvømmelser.

En kvinne forteller VG at hun slet med å komme seg på jobb som følge av vannmengdene.

– Jeg var forberedt på at jeg kom til å bli våt i dag. Noen steder var det vann helt opp til kneet mens jeg satt på sykkelen. Det var en frisk start på dagen, sier hun.

Flere skademeldinger

Det er utstedt farevarsel for styrtregn i Østfold, Østlandet og resten av Agder fram til onsdag. Det vil etter hvert ramme Trøndelag, Nordland og Hordaland, som også har utstedt farevarsel.

– I Sør-Norge er det tirsdagen som blir verst med tanke på styrtregn og lyn, men i løpet av kvelden og natten vil farevarslet gå ut og været roe seg. Det blir noen byger i morgen, og ett eller annet tordenskrall, men ikke det været vi har sett i dag, sier meteorologen og legger til:

– For nordlige områder blir onsdagen mest intens, fordi styrtregnet og været flytter seg nordover.

Det er i tillegg farevarsel for flom i breområder i Vestland fylke, men regnet har allerede ført til store vannskader i andre deler av landet.

Tirsdag morgen hadde forsikringsselskapet If mottatt 15 uværsskader på boliger, men de tror tallet vil stige ytterligere utover dagen. Det er i hovedsak snakk om vann i kjellere.

Det er for tidlig å si noe om hvor store summer det er snakk om når det gjelder de pågående innmeldingene av vann- og lynskader.

– På en lignende augustdag i 2016 hadde If alene over 900 skader i løpet av noen få timer, kun i kommunene Asker, Bærum og Oslo-vest. Den gang da ble det gjort skader for om lag 800 millioner kroner, sier kommunikasjonsdirektør Sigmund Clementzen i If til TV 2.

Bekymret for ekstremvær

En ny undersøkelse fra Røde Kors viser at seks av ti nordmenn er bekymret for mer ekstremvær i Norge, og at tilliten til landets beredskap synker.

I undersøkelsen, som er utført av Opinion for Røde Kors, kommer det også fram at seks av ti synes det er mer ekstremvær i Norge nå enn tidligere. Det gjelder blant annet styrtregn.

– Det bør være en vekker for myndighetene at så få stoler på at vi er godt nok forberedt på alvorlige naturhendelser, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors i en epost til NTB.

Ifølge en klima- og beredskapsrapport som ble utarbeidet i 2019 av Røde Kors i samarbeid med Norsk Klimaservicesenter, NVE og Meteorologisk institutt, vil Norge måtte være forberedt på både kraftigere nedbør, regnflommer, tørke og skogbranner og skred i alle årstider i årene som kommer.

– Det har allerede skjedd at mennesker har mistet livet på grunn av naturkatastrofer i Norge. Mer ekstremvær vil føre til flere katastrofer, og med det faren for tap av menneskeliv. Det er avgjørende at vi forebygger og sikrer mot klimarisikoene som kommer, sier Apeland.

Høststemning

Meteorologisk institutt oppfordrer folk til å søke ly for tordenværet. Det betyr blant annet å unngå åpne sletter og store trær, koble fra elektriske apparater og unnlate å bade ute.

I tillegg har NVE oppfordret folk på Vestlandet til å sikre og flytte verdig bort fra utsatte områder som kjellere, biler og campingvogner som ligger langs elver, bekker og innsjøer som kan bli rammet av flom.

Gråværet vil heller ikke forsvinne med det første.

– Det er litt høststemning nå selv om det er nokså høye temperaturer enda. Selv om det regner og tordner er det ikke så kaldt, sier Vågane til NTB.

– Vi har likevel mulighet til å få en fin slutt på august og september, fastslår hun.

