Regjeringen ba ikke om Forsvarets råd om unntak for russiske fiskefartøy

Det sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til Dagens Næringsliv.

– Jeg har ikke gitt noen anbefaling fra meg eller fra etterretningstjenesten. Hvordan vi skal forholde oss til sanksjonene, er det regjeringen som bestemmer, sier han.

Holdes oppdatert

Kristoffersen opplyser at regjeringen blir holdt oppdatert om situasjonsbildet hele tiden. Samtidig peker han på at det finnes klare muligheter for å drive spionasje fra en fiskebåt. Russiske fiskefartøy har i dag fortsatt lov å anløpe norske havner, selv om øvrige russiske skip ikke har det.

– Jeg ville ha sagt at spionasjetrussel mot Norge om dagen er ganske stor, og det må vi ta innover oss. En stat har mange forskjellige måter å spionere på, så tenker jeg at vi må være bevisste på det. Det tenker jeg at vi er, men selvfølgelig kan noen som driver med spionasje skjule dette i en fiskebåt – det er ikke noe nytt.

Huitfeldt svarte Stortinget

Tirsdag ga utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) svar til Stortinget på et spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) om hvorvidt det er aktuelt å oppheve det særnorske unntaket.

– I europeisk sammenheng har Norge en unik geografi, som forutsetter felles forvaltning sammen med Russland av den viktige torskebestanden i Barentshavet. Det forplikter, skriver Huitfeldt i det skriftlige svaret.

– Regjeringen har derfor hele tiden vært tydelige på at vi vil hegne om fiskerisamarbeidet i nord. Samtidig skal ikke Norge bli en frihavn for russiske fartøy som ikke kan anløpe annen europeisk havn. Vi har ingen indikasjoner på at dette er tilfellet i dag. Dette følger vi nøye med på, skriver utenriksministeren.

