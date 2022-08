Høyre fram, Frp tilbake på VGs partimåling

Høyre har en framgang på 2,1 prosentpoeng fra julibarometeret og utligner dermed fallet til Fremskrittspartiet, som ender med 12,3 prosent oppslutning (-1,7).

– Vi har dessverre en regjering som bruker tid på å løse de utfordringene Norge sto overfor for noen år siden, med løsninger som gjør utfordringene vi nå står overfor, verre enn de er, sier Solberg til VG.

For resten av partilandskapet er det snakk om mindre endringer, men målingen er ikke lystig lesing for de to regjeringspartiene. Arbeiderpartiet ender med bare 19,9 prosent oppslutning (-0,3) og Senterpartiet med 6,6 prosent (-0,8). Dermed er de to regjeringspartiene til sammen mindre enn Høyre.

– Det betyr at vi har en veldig stor jobb å gjøre, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran.

Sps parlamentariske nestleder Geir Pollestad mener regjeringen trenger en frisk start.

– Det er nok et behov for at vi med et nytt budsjett og en ny stortingsperiode begynner med blanke ark, og erkjenner at noe har vært bra, og noe har vært dårlig, sier han.

SV på 9,5 prosent (+0,5) og Rødt på 7,5 prosent (+0,7) er begge større enn Senterpartiet. I midten av norsk politikk er det kun mindre endringer, med Venstre over sperregrensa på 4,1 prosent (-0,8), KrF uendret på 3,9 prosent, og MDG på 3,8 prosent (-0,2). Andre partier ender på 3,5 prosent (+0,5).

Meningsmålingen er tatt opp av Respons Analyse for VG mellom 10. og 15. august. 1.000 personer er spurt, og det er en feilmargin på 2-3 prosentpoeng.

