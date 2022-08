Seks personer til sykehus etter båtkollisjon

– Store materielle skader. Seks personer fra én av båtene er fraktet til Stavanger universitetssjukehus, skriver Sørvest politidistrikt på Twitter.

Politiet varslet først om ulykken klokka 20.30 søndag kveld. Den første meldingen gikk ut på at noen av de involverte selv hadde tatt seg til legevakten. Politiet rykket ut og satte i gang arbeid på stedet.

Klokka 23.04 oppdaterte Sørvest politidistrikt at de hadde avsluttet undersøkelsene på stedet, og at saken vil bli etterforsket for å finne ut hva som er skjedd. Det er ikke opplyst om skadeomfang for noen av de seks som ble sendt til sykehus.