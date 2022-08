Russiske gruveselskap på Svalbard fikk sanksjonsunntak

Årsaken til unntaket er at selskapet skal kunne opprettholde sin gruvevirksomhet og sikre grunnleggende behov for den russiske lokalbefolkningen i Barentsburg, skriver E24, som har fått innsyn i dispensasjonen fra Utenriksdepartementet.

Varene krysset grenseovergangen på Storskog i Finnmark onsdag denne uka og ble fraktet videre til Tromsø. Der ble de lagt inn på et tollager før de sendes videre til Svalbard med skip.

Det har de siste månedene vært trøbbel rundt Russlands leveranser til de russiske innbyggerne på Svalbard i forbindelse med sanksjonene mot Russland. Flere leveranser er blitt stanset, men Russland og Norge og er blitt enige om at norske myndigheter skal inspisere leveransene for å sjekke at innholdet ikke bryter med sanksjonene. Fra russisk side er det imidlertid blitt uttrykt misnøye om mulige forsinkelser på grunn av dette.

