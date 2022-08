Mann fengslet etter voldsepisode i Oslo

De to første ukene er i full isolasjon, noe som i kjennelsen begrunnes med faren for bevisforspillelse, skriver Avisa Oslo. Mannen er underlagt brev- og besøksforbud i hele fengslingsperioden.

– Det er av stor betydning for etterforskningen at siktede ikke får anledning til å påvirke eller samkjøre forklaringen sin med andre og dermed svekke muligheten for oppklaring av saken, heter det i kjennelsen fra Oslo tingrett.

Mannen har ikke ønsket å forklare seg for politiet.

En mann i 20-årene ble alvorlig skadd i voldshendelsen på Grønland onsdag ettermiddag. Han er fremdeles på sykehus, men er utenfor livsfare. Det er ikke kjent hva slags våpen som ble brukt, men politiet har opplyst at han har det som framstår som stikk- eller slagskader.

