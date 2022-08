Sist ble det bråk – nå blir det fyrverkeri over Oslo igjen

Miljøbyråden i Oslo ba i slutten av juni regjeringen om å sørge for at kommunene får hjemmel til å innføre lokale forbud mot fyrverkeri.

Kravet kom etter fyrverkerioppskyting fra et skip på Filipstad 18. mai. Mange reagerte da på de høye smellene sent på kvelden. Brann- og redningsetaten hadde gitt tillatelse til det kraftige fyrverkeriet, men problemet var at folk ikke ble varslet på forhånd.

Det har de blitt denne gangen. Avfyringen vil foregå på Ekebergrestauranten mellom klokken 22.50 og 23.00 fredag kveld.

Fyrverkeri er i utgangspunktet bare tillatt på nyttårsaften. De som vil skyte opp raketter ellers i året, må søke brannvesenet om dispensasjon. Brannvesenet har ikke myndighet til å avslå en søknad basert på kriterier som støy, miljøvern og dyrehensyn.

